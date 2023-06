Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Wohnungsbrand

Offenburg (ots)

Zwei Leichtverletzte Personen verursachte am Abend ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in Achern. Nach ersten Erkenntnissen geriet eine Wohnung im ersten Obergeschoss aus bislang unbekannter Ursache in Brand. Die Bewohner konnten sich überwiegend selbst aus dem Gebäude begeben, eine ältere Bewohnerin wurde mittels Drehleiter durch die Feuerwehr gerettet. Das Feuer konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden, sämtliche Wohnungen waren jedoch nicht mehr bewohnbar. Die Bewohner wurden in städtischen Einrichtungen untergebracht. Zwei Personen wurden leicht verletzt und in nahegelegene Kliniken verbracht. Zum entstandenen Sachschaden können aktuell noch keine Angaben gemacht werden.

