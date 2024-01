Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbruch in Einfamilienhaus

Sankt Augustin (ots)

Am Mittwoch (17. Januar) kam es zwischen 14:00 und 18:45 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Boschstraße in Sankt Augustin-Menden. Unbekannte hebelten die Terrassentür auf und durchsuchten die Zimmer nach Wertgegenständen. Entwendet wurde Bargeld in einem niedrigen vierstelligen Bereich und Schmuck. Ungewöhnlich war, dass die Einbrecher auch einen hellblauen Kopfkissenbezug mit Punkten, vermutlich um die Beute zu transportieren, mitgehen ließen. Wer etwas Verdächtiges im Bereich der Boschstraße wahrgenommen hat, setzt sich bitte mit der Polizei unter 02241 541-3321 in Verbindung.

Hinweise der Polizei:

Das Kriminalkommissariat für Prävention und Opferschutz bietet regelmäßig kostenlose Informationsveranstaltungen zum Thema Einbruchschutz an. Der nächste Beratungstermin in den Ausstellungsräumen der Polizei findet am 23.01.2024 statt. Anmeldungen bitte unter 02241 541-4777 oder vorbeugung-su@polizei.nrw.de. (Re)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell