POL Schwaben Nord: Unfallflucht

Augsburg (ots) - Obergriesbach - In der Nacht von Mittwoch (03.01.2024), 23.30 Uhr auf Donnerstag (04.01.2024), 05.00 Uhr drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Schloßstraße ein. Hierbei entwendeten die Täter unter anderem zwei Fahrzeuge. Die genaue Schadenshöhe wird derzeit noch abgeklärt. Die Kriminalpolizei Augsburg hat, wie in solchen Fällen üblich die Ermittlungen übernommen ...

mehr