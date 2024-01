POL Schwaben Nord: Einbruch in Einfamilienhaus

Augsburg (ots) - Göggingen - Bereits am vergangenen Samstag (30.12.2023) erbeuteten Trickbetrüger die EC-Karte eines 70-Jährigen in der Bürgermeister-Aurnhammer-Straße. Gegen 09.15 Uhr wollte der 70-Jährige an einem Geldautomaten Bargeld abgeheben. Hierbei warf ein bislang unbekannter Täter unvermittelt Geldscheine auf das Bedienfeld des Automaten, wodurch der 70-Jährige abgelenkt wurde. Anschließend nahm der bislang unbekannte Täter das Bargeld wieder an sich und ...

