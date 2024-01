POL Schwaben Nord: Trickbetrug

Augsburg (ots) - Innenstadt - Am gestrigen Mittwoch (03.01.2024) entwendete ein 15-Jähriger einen Kosmetikartikel in einem Drogeriemarkt am Willy-Brandt-Platz und wollte flüchten. Gegen 15.45 Uhr beobachtete ein Mitarbeiter des Drogeriemarktes wie der 15-Jährige den Laden ohne zu bezahlen verlies. Als er den 15-Jährigen daraufhin stoppte, versuchte der 15-Jährige zu fliehen und schlug um sich. Der Mitarbeiter wurde ...

mehr