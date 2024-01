Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Vermisstensuche erfolgreich

Augsburg (ots)

Nordschwaben/ Haunstetten - Die Nordschwäbische Polizei unterstützte heute Nacht (04./05.01.2024) die Polizei Nordrhein-Westfalen bei einer Vermisstensuche nach einem Kind. Das Mädchen konnte soweit wohlbehalten aufgefunden werden.

Eine 12-Jährige aus Nordrhein-Westfalen galt seit gestern als vermisst. Dabei ergaben sich konkrete Anhaltspunkte, dass sich das Mädchen im Augsburger Bereich aufhalten und sich in einem psychischen Ausnahmezustand befinden könnte. Das Polizeipräsidium Schwaben Nord leitete umgehend mehrere Suchmaßnahmen ein, an denen beispielsweise auch Diensthunde beteiligt waren. Da das Suchgebiet großflächig und teilweise nur schwer zugänglich war, unterstütze gegen 02.30 Uhr auch ein Polizeihubschrauber die Einsatzkräfte am Boden. Dies führte zu mehreren Beschwerden am Polizeinotruf. Auch wurde die Besatzung des Hubschraubers offenbar aktiv durch einzelne Anwohner geblendet.

Gegen 05.00 Uhr fanden Einsatzkräfte das Mädchen auf. Sie befand sich bei einem Bekannten in Haunstetten, über den es bis dahin keine Erkenntnisse gab. Die 12-Jährige war soweit wohlauf. Auf Grund der Gesamtumstände wurde sie im Anschluss an eine entsprechende Einrichtung übergeben.

