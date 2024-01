Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Tettnang

Behördenmitarbeiterinnen angegangen und Handy entwendet

Wegen des Verdachts des Raubes ermittelt die Kriminalpolizeidirektion Friedrichshafen gegen einen 40-jährigen Mann sowie seine beiden 21 und 19 Jahre alten Kinder. Ihnen wird vorgeworfen, am Mittwochmorgen kurz vor 8 Uhr zwei Mitarbeiterinnen des Amts für Integration vor dem Dienstgebäude in der Wilhelmstraße abgepasst und nach einem Streitgespräch eine Umhängetasche mit persönlichen Gegenständen sowie ein Mobiltelefon von den beiden Frauen an sich genommen zu haben. Nachdem sich hier ein unbekannter Zeuge einmischte, ließen die Beschuldigten von den Mitarbeiterinnen ab und entfernten sich mit einem Fahrzeug. Sie konnten im Rahmen einer sofort eingeleiteten polizeilichen Fahndung bei Horgenzell festgestellt und vorläufig festgenommen werden. In jüngster Vergangenheit war es in den Diensträumen des Amtes mehrfach zu verbalen Entgleisungen des 40-Jährigen gekommen, offenbar aus Unverständnis über die allgemeinen Verwaltungsabläufe. Zuletzt musste die Polizei den Mann am Dienstagnachmittag in Gewahrsam nehmen, nachdem er abermals in dem Dienstgebäude randaliert hatte und einem ausgesprochenen Platzverweis nicht nachkommen wollte. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern an.

Langenargen

Versuchter Einbruch

Mutmaßlich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch hat ein unbekannter Täter versucht, in eine Metzgerei in der Eisenbahnstraße einzubrechen. Die Eingangstüre hielt den Hebelversuchen jedoch stand, sodass das Gebäude nicht betreten wurde und lediglich Sachschaden entstanden ist. Der Polizeiposten Langenargen ermittelt und bittet mögliche Zeugen der Tat oder Personen, denen im Umfeld Verdächtiges aufgefallen ist, sich unter Tel. 07543/9316-0 zu melden.

Überlingen

Einbruch geklärt

Den Einbruch in ein Gebäude in der Wiestorstraße in der Nacht vom 17. auf den 18.04.23 (wir berichteten in unseren täglichen Meldungen vom 19.04.23, "Überlingen: Einbruch - Zeugen gesucht": https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/5489572) konnte der Ermittlungsdienst des Polizeireviers Überlingen erfolgreich aufklären. Eine Auswertung der am Tatort gesicherten Blutspuren ergab zwischenzeitlich einen DNA-Treffer zu einem jetzt 18-Jährigen aus dem Raum Schwarzwald-Baar. Er wird sich nun für die Straftat zu verantworten haben.

