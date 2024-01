Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Zwei Jugendliche nach versuchtem schweren Raub in Untersuchungshaft

Wangen im Allgäu / Landkreis Ravensburg (ots)

Wegen versuchten schweren Raubes ermittelt das Kriminalkommissariat Ravensburg gegen zwei zur Tatzeit 16 Jahre alte Verdächtige, die sich nach ihrer Tat am vergangenen Freitag zwischenzeitlich in Untersuchungshaft befinden. Den bisherigen Ermittlungen zufolge sollen die beiden gegen 22.45 Uhr im Stadtgebiet von Wangen einen 20-jährigen Mann mit einer Softair-Pistole bedroht haben, um an seine Wertsachen zu gelangen. Da der junge Mann der Aufforderung, seine Wertsachen herauszugeben, nicht nachkam, wurde er unter vorgehaltener Waffe nach Wertgegenständen durchsucht. Nachdem das Opfer erkannt hatte, dass es sich um keine echte Schusswaffe handelt und sich gegen die Durchsuchung seiner Person zu Wehr setzte, kam es zu einem Gerangel zwischen den Beteiligten. Im Verlauf des Gerangels soll ein Schuss aus der Softair-Waffe auf den 20-Jährigen abgegeben worden sein, wodurch dieser jedoch nicht verletzt wurde. Als sich ein Pkw der Örtlichkeit näherte, flüchteten die beiden jugendlichen Täter ohne Beute, wobei noch ein zweiter Schuss auf das Opfer abgegeben worden sein soll. Auch durch diesen Schuss wurde der 20-jährige Mann nicht verletzt. Bei der folgenden polizeilichen Fahndung konnte zunächst einer der Tatverdächtigen nach einer kurzen Verfolgung zu Fuß gefasst werden. Der Jugendliche wurde am vergangenen Samstag dem zuständigen Haftrichter vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ravensburg einen Untersuchungshaftbefehl wegen schweren Raubes gegen den 16-Jährigen erließ und diesen in Vollzug setzte. Der zwischenzeitlich 17-jährige Mittäter konnte am Samstag festgenommen werden. Auch gegen ihn erließ der zuständige Haftrichter am Sonntag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ravensburg einen Untersuchungshaftbefehl wegen schweren Raubes und setzte diesen in Vollzug. Die beiden Jugendlichen befinden sich derzeit in verschiedenen Justizvollzugsanstalten. Die Ermittlungen im Zusammenhang mit der Tat sind noch nicht abgeschlossen. In diesem Zuge wird auch überprüft, ob die dringend Tatverdächtigen möglicherweise auch für weitere Straftaten im Raum Wangen in Betracht kommen.

