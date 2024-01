Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Fußgängerin nach Verkehrsunfall verletzt

Schwere Verletzungen hat sich eine 71-jährige Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend kurz vor 20 Uhr in der Seestraße zugezogen. Den bisherigen Ermittlungen der Polizei zufolge trat die Frau unvermittelt vom Gehweg auf die Straße und wurde dabei vom aus Richtung Obertor kommenden Pkw eines 30-Jährigen erfasst, der trotz eingeleiteter Vollbremsung eine Kollision nicht mehr verhindern konnte. Durch den folgenden Sturz erlitt die 71-Jährige so schwere Verletzungen, dass sie vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste.

Ravensburg

Zeugen nach Auseinandersetzung im Zug gesucht

Zeugen sucht die Polizei nach einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen im IRE 3 von Friedrichshafen nach Ravensburg gestern Abend gegen 18 Uhr. Durch Mitfahrende war der Polizei über Notruf von einem Streit zwischen zwei Personengruppen berichtet worden, bei dem wohl auch Pfefferspray eingesetzt wurde. Bei der Ankunft des Zuges in Ravensburg gaben sich zunächst keine Beteiligten oder Verletzten zu erkennen. Im Rahmen der weiteren Maßnahmen konnte schließlich ein 19-Jähriger festgestellt werden, der offensichtlich durch das Reizgas im Gesicht verletzt worden war. Er musste vom Rettungsdienst behandelt werden. Das Polizeirevier Ravensburg sucht nun Personen, die Angaben zum Geschehensablauf oder zu möglichen Beteiligten machen können, und bittet diese, sich unter Tel. 0751/803-3333 zu melden.

Waldburg

Einbruch

Ein unbekannter Täter hat am Dienstag im Zeitraum zwischen 16.15 Uhr und 18.30 Uhr in ein Wohnhaus in der Kesenweilerstraße eingebrochen. Der Unbekannte verschaffte sich über eine Türe gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten und durchsuchte diese. Ob etwas gestohlen wurde, ist aktuell noch unklar. Der Polizeiposten Vogt ermittelt und bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 07529/971560.

Leutkirch

Einbruch in Kindergarten

In einen Kindergarten in der Schlesischen Straße hat ein unbekannter Täter zwischen den Jahren eingebrochen. Im Zeitraum zwischen dem Zweiten Weihnachtsfeiertag und dem gestrigen Dienstag gelangte der Unbekannte auf bislang nicht geklärte Weise in die Räume und durchsuchte diese. Ob er dabei etwas mitgehen ließ, muss noch geklärt werden. Das Polizeirevier Leutkirch hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und bittet Zeugen der Tat oder Personen, die im Tatzeitraum Verdächtiges im Bereich des Kindergartens wahrgenommen haben, sich unter Tel. 07561/8488-0 zu melden.

Wangen

Fliegender Weihnachtsbaum führt zu Verkehrsunfall

Die Tradition fliegender Weihnachtsbäume Mitte Januar kennt man sonst nur aus Schweden. Am Dienstagabend kurz vor 19 Uhr führte ein solcher jedoch zu einem Verkehrsunfall in Wangen. Einem auf der Lindauer Straße stadteinwärts fahrenden 56-jährigen Dacia-Lenker kam zu diesem Zeitpunkt ein vermutlich weißer Pkw entgegen, der auf dem Dach eine Nordmann-Tanne transportiert und diese mutmaßlich nicht richtig gesichert haben dürfte. Der Baum löste sich bei voller Fahrt in Höhe der Einmündung Christian-Fopp-Straße und prallte auf die Motorhaube des Dacia, wo er einen Schaden von rund 800 Euro anrichtete. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der unbekannte Besitzer des Nadelbaums setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort, weswegen das Polizeirevier Wangen nun wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht ermittelt. Sachdienliche Hinweise zum Verursacher werden unter Tel. 07522/984-0 erbeten.

Wangen im Allgäu

Alkoholisiert am Steuer

Alkoholisiert hinter das Steuer seines Wagens hat sich ein 52-Jähriger gesetzt, der am Dienstagabend auf der K 8005 in eine Polizeikontrolle geraten ist. Nachdem die Beamten Alkoholgeruch wahrnahmen, schlug auch ein Alkoholvortest an und zeigte einen Wert von über 0,5 Promille. Der Autofahrer musste in der Folge seinen Pkw stehen lassen und auf dem Polizeirevier einen gerichtsverwertbaren Alkoholtest durchführen. Den 52-Jährigen erwartet nun Bußgeld sowie ein mehrmonatiges Fahrverbot.

Baienfurt

Unfallflucht

Wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle ermittelt das Polizeirevier Weingarten, nachdem ein Unbekannter am Dienstagvormittag in der Baindter Straße einen Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro verursacht hat. Zwischen 5.45 Uhr und 10.15 Uhr streifte der Verursacher einen geparkten Pkw und fuhr anschließend einfach davon. Den Spuren zufolge dürfte der Unbekannte mit einem roten Pkw unterwegs gewesen sein. Hinweise von Zeugen oder anderen Personen, die Angaben zum Unfallbeteiligten machen können, nehmen die Ermittler unter Tel. 0751/803-6666 entgegen.

