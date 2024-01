Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Gefährlich überholt - Streifenwagen muss bis zum Stillstand bremsen

Nach einem gefährlichen Überholmanöver, bei dem am ersten Weihnachtsfeiertag die Besatzung eines Streifenwagens auf der B 313 bis zum Stillstand abbremsen musste, bittet das Polizeirevier Sigmaringen um Zeugenhinweise. Der Fahrer eines weißen VW Bus hatte gegen 21 Uhr auf der Bundesstraße zwischen Vilsingen und Inzigkofen gefährlich überholt, obwohl ihm das Polizeifahrzeug im Rahmen einer normalen Streifenfahrt im Gegenverkehr entgegenkam. Um eine Frontalkollision zu verhindern, mussten die Beamten eine Vollbremsung einleiten, der Überholende fuhr unerkannt in Richtung Inzigkofen weiter. Trotz Blaulicht und Martinshorn konnte der Lenker nicht mehr eingeholt werden, sodass die Polizei nun auf Zeugenhinweise zum Fahrer angewiesen ist. Personen, die Angaben zum VW und dessen Fahrer machen können oder möglicherweise durch dessen Fahrverhalten ebenfalls gefährdet wurden, mögen sich unter Tel. 07571/104-0 auf dem Polizeirevier Sigmaringen melden.

Meßkirch

Mobile Toilettenkabine angezündet

Unter Zuhilfenahme zweier Klopapierrollen haben Unbekannte in der Nacht von Montag auf Dienstag eine mobile Toilettenkabine auf einem Parkplatz an der L 195 angezündet. Durch den Brand wurde die Kabine trotz der Löscharbeiten der örtlichen Feuerwehr zerstört. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Sigmaringen hat die Ermittlungen zu den Unbekannten aufgenommen und nimmt Hinweise im Zusammenhang mit der Tat unter Tel. 07571/104-0 entgegen.

Bad Saulgau

Verkehrsteilnehmer meldet betrunkenen Autofahrer

Einem Verkehrsteilnehmer ist es zu verdanken, dass am Montagabend die Fahrt eines betrunkenen Autofahrers im Bereich der Wiesenstraße gestoppt wurde. Der Anrufer teilte einen auffälligen Pkw mit, dessen Fahrer Schlangenlinien fahre und immer wieder mit dem Auto auf die Gegenfahrtbahn geraten würde. Beamte des Polizeireviers Bad Saulgau rückten daraufhin aus und kontrollierten den 46 Jahre alten Mann. Nachdem ein Alkoholvortest rund 1,8 Promille ergab, musste der Fahrer seinen Pkw stehen lassen und in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Neben der sofortigen Beschlagnahme seines Führerscheins ist eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr die Konsequenz.

Bad Saulgau

Zeugin beobachtet Parkplatzrempler

Einen Parkplatzrempler, bei dem der Verursacher im Anschluss einfach davongefahren ist, hat am Montagnachmittag eine Zeugin auf einem Parkplatz in der Straße "Am Schönen Moos" beobachtet. Die Frau prägte sich das Kennzeichen des Unfallverursachers ein und verständigte die Polizei, die nun wegen des unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle gegen den 56-jährigen Verursacher ermittelt. Der beim Unfall entstandene Sachschaden wird auf rund 2.500 Euro beziffert.

Mengen

Auf Schulgelände randaliert

Auf einem Schulgelände in der Ablachstraße haben Unbekannte in der Nacht von Sonntag auf Montag randaliert. Allem Anschein nach mit roher Gewalt rissen die Täter ein Treppengeländer aus der Verankerung und warfen dieses in den angrenzenden Bach. Der Sachschaden wird auf einen mittleren dreistelligen Eurobetrag beziffert. Hinweise auf die Randalierer nimmt das Polizeirevier Bad Saulgau unter Tel. 07581/482-0 entgegen, das wegen Sachbeschädigung ermittelt.

