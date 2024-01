Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Wangen im Allgäu

Geparkter Pkw brennt vollständig aus

Zu einem Brand mit einem Gesamtschaden von circa 20.000 Euro kam es am Neujahrstag gegen 03.48 Uhr im Rätikonweg in Neuravensburg. Nachdem eine aufmerksame Bürgerin einen dortigen Brand meldete, konnten die eingesetzten Polizeibeamten feststellen, dass mutmaßlich zunächst Kunststoffmülltonnen in Brand geraten sind, wovon zwei komplett abbrannten. Im weiteren Verlauf ging der Brand vermutlich auf einen dort geparkten Audi über, so dass dieser vollständig ausbrannte. Auch die dortige Bepflanzung, ein Gartenzaun sowie in geringem Ausmaß die Gebäudefassade gerieten in Mitleidenschaft. Die ermittelnden Beamten gehen bislang davon aus, dass der Brand durch unsachgemäß entsorgte Feuerwerkskörper entstanden ist. Am Pkw entstand mit circa 10.000 Euro ein Totalschaden. Ebenfalls circa 10.000 Euro Schaden entstanden an der Liegenschaft beziehungsweise am Gebäude. Die Bürgerin, welche den Brand gemeldet hatte wurde wegen Atembeschwerden durch einen hinzugerufenen Rettungswagen in Hinblick auf eine Rauchgasintoxikation untersucht, kam aber nach bisherigen Erkenntnissen ohne Verletzungen davon. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort, um den Brand zu löschen.

Weingarten

Einbruchsversuch in Lagerhalle

Am Silvesterwochenende versuchte eine bislang unbekannte Täterschaft sich Zutritt zu einem Kellerabteil einer Halle in der Sauterleuterstraße in Weingarten zu verschaffen. Wie bislang die ermittelnden Beamten des Polizeireviers Weingarten eruieren konnten, überstiegen der oder die Täter zunächst eine 2 Meter hohe Umzäunung, stiegen im Anschluss einen etwa 3 Meter tiefen Hubbühnenschacht hinab und entfernten im Weiteren die Bolzen an den Scharnieren eines dortigen Metalltores. In der Halle befindliche Kellerabteile wurden durch die unbekannte Täterschaft nicht betreten, da diese ebenfalls jeweils nochmals mittels Rolltoren und Vorhängeschlössern gesichert sind. Daher wird bislang davon ausgegangen, dass die Täter kein Diebesgut erlangen konnten. Um die entsprechenden Höhen zu überwinden führten die Täter vermutlich eine Leiter oder ähnliches mit sich. Diesbezüglich bittet das Polizeirevier Weingarten unter 0751 803-6666 um sachdienliche Hinweise zur Tat oder zu auffälligen Personen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell