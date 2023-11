Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbrüche in Friseurladen und Möbelhaus

Ludwigshafen - Oppau (ots)

Zwischen Freitag, 10.11.2023, 16:00 Uhr und Samstag, 11.11.2023, 09:00 Uhr, wurde versucht gewaltsam in einen Friseursalon in der Friesenheimer Straße einzudringen. Hierbei wurde ein Fenster stark beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Darüber hinaus wurde ein Möbelgeschäft in der Edigheimer Straße Ziel eines Einbruchs. Der oder die Täter/innen verschafften sich hier gewaltsam Zutritt ins Gebäude. Im Inneren durchwühlten sie die Räumlichkeiten und entwendeten diverse Wertgegenstände. Der entstandene Schaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Ob beide Einbrüche miteinander in Zusammenhang stehen, bedarf weiterer Ermittlungen.

Die Polizei bittet um Mithilfe. Sofern Sie in der Nacht verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern machen können, melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 telefonisch (9621 963-2222) oder per E-Mail (piludwigshafen2@polizei.rlp.de).

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell