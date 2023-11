Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ludwigshafen - Mann läuft gegen Straßenbahn

Ludwigshafen (ots)

Am Freitag, den 10.11.2023, gegen 09:45 Uhr, fuhr eine Straßenbahn der RNV an der Haltstelle Berliner Platz an. Nach wenigen Metern wurde die Straßenbahnführerin darauf angesprochen, dass ein Fußgänger bei Anfahren, aus bis dato unerklärlichen Gründen, seitlich gegen die Straßenbahn gelaufen sei. Der 31-jährige Fußgänger wurde letztlich mit einem Cut an der Augenbraue in ein Krankenhaus verbracht. Mögliche Verkehrsunfallzeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter Tel. 0621/963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell