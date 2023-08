POL-PPRP: Fahrräder aus Garage gestohlen - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) - Am Donnerstagmorgen (17.08.2023) war eine 36-Jährige gegen 09:00 Uhr an der Haltestelle "Am Schwanen" in die Straßenbahnlinie 6 in Fahrtrichtung Berliner Platz gestiegen. Ihre Handtasche hatte sie dabei unter ihren Sitz gestellt. Als sie an der Haltestelle "Südwest-Stadion" ausstieg, bemerkte sie, dass ihr Geldbeutel aus der Handtasche entwendet wurde. Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise ...

mehr