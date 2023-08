POL-PPRP: Unfall zwischen Transporter und Straßenbahn

Ludwigshafen (ots) - In der Kurt-Schumacher-Straße wurde in der Nacht auf Freitag (17.08.2023, 20:30 Uhr - 18.08.2023, 2 Uhr) ein Roller gestohlen. Dieser stand verschlossen auf Höhe der Hausnummer 72 als eine bislang Unbekannte Person zuschlug und das Fahrzeug entwendete. Sie haben etwas beobachtet? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de . Rückfragen bitte an: ...

