POL-PPRP: Geldbeutel gestohlen - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Donnerstagmorgen (17.08.2023) war eine 36-Jährige gegen 09:00 Uhr an der Haltestelle "Am Schwanen" in die Straßenbahnlinie 6 in Fahrtrichtung Berliner Platz gestiegen. Ihre Handtasche hatte sie dabei unter ihren Sitz gestellt. Als sie an der Haltestelle "Südwest-Stadion" ausstieg, bemerkte sie, dass ihr Geldbeutel aus der Handtasche entwendet wurde.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise auf die Identität des Täters geben?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

