POL-PPRP: Ludwigshafen - Jugendliche durch Pfefferspray verletzt

Ludwigshafen (ots)

Zwei 14-jährige männliche Jugendliche befanden sich am Freitagabend, den 10.11.2023, gegen 18:30 Uhr an der Straßenbahnhaltestelle Gartenstraße, als ihnen aus einer Gruppe von fünf Jugendlichen im Alter von 13-15 Jahren Pfefferspray in die Augen gesprüht wurde. Die beiden 14-jährigen wurden hierdurch verletzt und musste in einem Krankenhaus versorgt werden. Nähere Hinweise zu den Tätern sind nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Oppau unter der Telefonnummer 0621-963 2222 entgegen.

