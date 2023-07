Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Diebstahl von Mobiltelefonen

Homburg (ots)

Am Mittwoch, 26.07.2023, kam es zum Diebstahl hochwertiger Mobiltelefone der Marke Apple in der Innenstadt von Homburg sowie in Einöd:

Zunächst betrat ein bislang unbekannter Täter gegen 14:17 Uhr einen Friseursalon in der Schanzstraße in Homburg unter dem Vorwand, einen Termin vereinbaren zu wollen. Dort verwickelte der Täter eine Kundin in ein Gespräch und nahm in einem unbeobachteten Moment ein auf einem Beistelltisch abgelegtes Iphone 13 an sich. Danach verließ der Täter den Friseursalon fußläufig in Richtung Gerberstraße.

Ein gleichgelagerter Fall ereignete sich in der Hauptstraße in Einöd. Dort betrat ein bislang unbekannter Täter gegen 14:35 Uhr ein Kosmetikgeschäft, wo er die Eigentümerin des Geschäfts in ein Gespräch verwickelte. Auch hier nahm der Täter in einem unbeobachteten Moment ein Iphone 10 pro an sich, welches auf einem Tresen lag. Danach verließ der Täter das Geschäft in Richtung des Dorfplatzes in Einöd.

Folgende Personenbeschreibung konnte durch die Geschädigten abgegeben werden: Männlich, ca. 20 - 30 Jahre alt, ca. 175 bis 185 cm groß, schlanke Statur, helles Oberteil und helle Hose, trug eine blaue OP Maske.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird davon ausgegangen, dass beide Taten durch denselben Täter begangen wurden.

Die Polizei bittet in beiden Fällen um Hinweise. Zeugen, welche den Täter möglicherweise beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Homburg in Verbindung zu setzen (Tel: 06841-1060).

