Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Fahrraddiebstahl in Gersheim

Gersheim (ots)

In der Nacht von Mittwoch, 13.09.2023, auf Donnerstag, 14.09.2023, kam es, vermutlich in der Zeit zwischen 01:00 h und 07:00h, zu einem Diebstahl von drei hochwertigen Fahrrädern aus einer Garage in der Gersheimer Straße in Gersheim, Ortsteil Walsheim. Entwendet wurden ein graues E-Bike der Marke "Cube", ein schwarzes Mountainbike der Marke "Cube" sowie ein weißes Mountainbike der Marke "Haibike". Zum Diebstahl der Fahrräder könnte ein größeres Transportfahrzeug genutzt worden sein, da die Räder aufgrund von Schlössern bzw. dem fehlenden Bordcomputer nicht fahrbereit waren.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben könne, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell