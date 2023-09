Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verdacht der Verkehrsgefährdung in Mandelbachtal

Mandelbachtal (ots)

Am Freitag, 08.09.2023, gegen 15:40 Uhr soll sich auf der L 107 zwischen Ormesheim und Ommersheim eine Verkehrsgefährdung ereignet haben. Nach Angaben eines Zeugen soll ein Motorradfahrer mit seiner rot-weißen Kraftrad auf der kurvigen Strecke mehrere Pkw an unübersichtlichen Stellen überholt haben, wodurch entgegenkommende Fahrzeuge stark abbremsen mussten, um eine Kollision mit dem Motorradfahrer zu verhindern. Ein entgegenkommender PKW musste nach Angaben des Zeugen sogar in den rechtsseitigen Straßengraben ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern.

Die Polizei sucht Zeugen und Geschädigte, welche Angaben zur Sache machen können. Vor allem der Fahrzeugführer des zuletzt genannten PKW, welcher in den Straßengraben ausweichen musste, wird gebeten, sich mit der Polizei in Homburg (Tel: 06841-1060) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell