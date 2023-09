POL-HOM: Nötigung bei Überholvorgang in Mandelbachtal-Habkirchen

Homburg (ots) - Am 05.09.2023, im Zeitraum zwischen 13:10 und 14:10 Uhr, wurde die Glasscheibe eines Fahrradunterstandes an einem Supermarkt in der Mannlichstraße beschädigt, so dass diese zerbrach. Der Täter ist bislang unbekannt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Homburg unter der 06841-1060 in Verbindung zu setzen. Rückfragen von Medienvertretern bitte ...

mehr