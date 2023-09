POL-HOM: Einbruchsdiebstahl in Fahrradgeschäft in Bexbach

Homburg OT Erbach (ots) - Am 02.09.2023, gegen 19:41 Uhr, ereignete sich am Fußgängerüberweg in der Berliner Straße 123 in Homburg OT Erbach ein Verkehrsunfall mit 4 schwer verletzten Personen. Es handelte sich hierbei um vier Geschwister, jeweils weiblich, im Alter von fünf, zwölf, 13 und 18 Jahren, die ...

