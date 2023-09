POL-HOM: Überfall auf Gaststätte in Jägersburg

Homburg (ots) - Am Samstag, gegen 00:45 Uhr kam es zu mehreren Sachbeschädigungen an Fahrzeugen in der Moselstraße in Homburg-Erbach. Hierbei beschädigten zwei unbekannte Täter (männliche Person und weibliche Person) insgesamt 3 PKW durch Abtreten der rechten Außenspiegel und flüchteten im Anschluss an die Tat fußläufig in unbekannte Richtung. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit ...

