Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Einbruch in Fitnessstudio

Homburg (ots)

Im Tatzeitraum von Donnerstag, den 31.08.2023, um 21:30 Uhr bis Freitag, den 01.09.2023, um 06:15 Uhr ereignete sich ein Einbruch in ein Fitnessstudio in der Straße "Zum Lappentascher Hof" in Homburg. Bislang unbekannter Täter (uT) hebelte ein rückwärtig gelegenes Fenster auf und stieg hierüber in das Fitnessstudio ein. In der Folge entwendete uT Bargeld sowie Eiweiß-Pulver. Anschließend flüchtete uT über ein Fenster, welches zur Straße "Zum Lappen-tascher Hof" hin gelegen ist, von der Tatörtlichkeit in unbekannte Richtung. Es entstand ein Gesamtschaden von mehreren hundert Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell