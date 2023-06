Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugen nach körperlicher Auseinandersetzung gesucht

Jena (ots)

In den frühen Morgenstunden kam es am Sonntag, kurz nach 4 Uhr, in einer Wohnung in der Juri-Gagarin-Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Zeugen informierten vorab über einen lautstarken Streit. Im Zuge des Einsatzes wurde ein 41-jähriger Mann mit mehreren, teils schweren, Verletzungen, darunter auch Stichverletzungen, festgestellt. Dieser wurde zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Eine tatverdächtige 38-jährige Frau wurde vorläufig festgenommen. Auch ein zweiter Mann (47 Jahre), gegen welchen ein Tatverdacht besteht, wurde die vorläufige Festnahme ausgesprochen. Die Kripo Jena hat die Ermittlungen aufgenommen und den Tatort kriminaltechnisch aufgenommen. Zeuge, welche Hinweise zur Tat geben können werden gebeten sich bei der Kripo Jena unter 03641 81 2464 oder per E-Mai an KPI.Jena@polizei.thueringen.de zu melden.

