LPI-J: Streit auf Tankstellengelände

Jena (ots) - Bereits in der Nacht vom vergangenen Mittwoch zu Donnerstag waren Unbekannte in einem Kellertrakt eines Mehrfamilienhauses im Lobdeburgweg. Der oder die Täter öffneten hier einen Kellerraum und eigneten sich widerrechtlich mehrere Werkzeuge an. Festgestellt hatte dies am Sonntag der originäre Eigentümer, dass seine Gegenstände fehlen. Die entsprechende Anzeige wurde gefertigt.

