Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Kradfahrer und Sozia verletzt

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Ein Verkehrsunfall mit zwei schwer verletzten Personen ereignete sich am Sonntagabend in Hartmannsdorf. Ein 57-jähriger Kradfahrer befuhr, gemeinsam mit seiner 46-jährigen Sozia, die Eisenberger Straße in Richtung des Kreisverkehrs. In diesem Moment wollte ein 64-jähriger Fahrer eines Pkw VW vom rechten Fahrbahnrand auf die Eisenberger Straße einfahren und übersah das Motorrad. In Folge dessen kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Dadurch wurden sowohl der Kradfahrer als auch seine Sozia schwer verletzt und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden.

