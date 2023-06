POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim Lambsheim - Auffahrunfall im dichten Verkehr führt zu Teilsperrung der A61

Ludwigshafen (ots) - Am 09.06.2023, um 08:23 Uhr, ereignete sich im einspurigen Baustellenbereich der A650 nach der Auffahrt Ludwigshafen-Ruchheim ein Alleinunfall. Der 21-Jährige Fahrzeugführer kollidierte am Beginn des Baustellenbereiches mit der aufgestellten Schutzmauer. Infolge dessen wurden der BMW so beschädigt, dass er seine Fahrt nicht fortsetzen konnte. ...

