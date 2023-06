POL-PDNW: Zeugenaufruf wegen Sachbeschädigung und Diebstahl in Weinberg

Ludwigshafen (ots) - Am heutigen Nachmittag kam es auf der Rheinbrücke der BAB 6 in Fahrtrichtung Mannheim zu einem polizeilichen Einsatz. Zur Gefahrenabwehr musste die Rheinbrücke von 16:28 h bis 18:00 h in beide Richtungen voll gesperrt und der Verkehr entsprechend abgeleitet werden. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße Polizeiautobahnstation ...

