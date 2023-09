POL-HOM: Alois Jeßberger trotz intensiver Suche weiterhin vermisst

Gersheim (ots) - Am Sonntag, den 10.09.2023, in der Zeit zwischen 18:40 Uhr und 19:35 Uhr, ereignete ich sich ein Motorraddiebstahl auf einem Parkplatz in der Wittersheimer Straße in Gersheim Rubenheim. Entwendet wurde eine auf dem Parkplatz des Rubenheimer Weihers geparkte Harley-Davidson, Typ: Softtail, mit SB-Kreiskennzeichen. Zeugen, die sachdienliche Angaben zur Tat machen können, werden gebeten sich mit der ...

