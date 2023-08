Polizei Wuppertal

POL-W: RS Polizei entdeckt Marihuana-Plantage - Zwei Personen festgenommen - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal

Wuppertal (ots)

Am Donnerstag, dem 24.08.2023, durchsuchten Einsatzkräfte ein Einfamilienhaus in der Büchener Straße in Remscheid. Die Beamten nahmen zwei Männer (41 und 22 Jahre alt) vorläufig fest. Zuvor meldete ein Zeuge der Polizei, dass in dem freistehenden Einfamilienhaus eine Marihuana-Plantage betrieben werden soll. Intensive Ermittlungen durch eingesetzte Kräfte erhärteten den Verdacht. Die Staatsanwaltschaft Wuppertal beantragte einen Durchsuchungsbeschluss, der durch das Amtsgericht erlassen wurde. In dem Objekt war eine Plantage auf sechs Räume verteilt. Insgesamt stellte die Polizei eine hohe dreistellige Anzahl erntereifer Pflanzen samt Equipment zum Betreiben einer Plantage sicher. Zudem trafen die Beamten zwei Tatverdächtige in dem Objekt an. Beide nahmen die eingesetzten Beamten vorläufig fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft werden die albanischen Staatsangehörigen, welche über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügen, heute dem Haftrichter vorgeführt. Dieser entscheidet über die Anordnung der Untersuchungshaft.

