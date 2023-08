POL-HI: Groß Escherde - Fahrraddiebstahl

Hildesheim (ots) - Algermissen, In den Dorfäckern (ame) - Am 10.08.2023 kam es in der Zeit zwischen 09:00 Uhr und 17:30 Uhr zu einem versuchten und einem vollendeten Einbruchdiebstahl in Einfamilienhäuser. Unbekannte Täter versuchten in ein Einfamilienhaus mittels Hebelwerkzeug einzubrechen. Die Sicherheitstüren auf der Rückseite des Objekts hielten Stand und ...

