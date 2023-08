Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft und der Polizei Hildesheim// Ladendiebe gefasst

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)-Am gestrigen Tag, 09.08.2023, entwendeten zwei Tatverdächtige Ware aus einem Markt in der Siemensstraße in Hildesheim und flüchteten. Die Männer wurden nach kurzer Verfolgung gestellt.

Nach bisherigen Erkenntnissen hätten sich die Männer gegen 14:30 Uhr in der Getränkeabteilung aufgehalten, mehrere Alkoholflaschen im Gesamtwert von 370,78 Euro aus den Regalen genommen und in ihre Rucksäcke gesteckt. Anschließend hätten sie den Markt über die Gemüseabteilung verlassen. Ein Tatverdächtiger sei in Richtung eines Drogeriemarktes gelaufen und sei dort von einem Mitarbeiter angesprochen worden. Mit diesem sei der 47- jährige Tatverdächtige dann zurück in das Mitarbeiterbüro gegangen. Dabei habe er sich kooperativ gezeigt. Der andere Mann sei über einen angrenzenden Zaun gesprungen, wobei er sich verletzt habe. Auf dem Weg dorthin habe er sich noch von einem Ladendetektiv, der ihm nachgelaufen sei, losgerissen. Ein Passant, der sich auf dem dortigen Parkplatz aufgehalten habe, habe die fußläufige Verfolgung aufgenommen und den Tatverdächtigen zwischen zwei Lkw entdeckt und angesprochen. Der Zeuge sei dann zusammen mit dem verletzten Mann zurück in den Markt gegangen. Nachdem sie dort angekommen seien, habe sich der 25-jährige Tatverdächtige fortlaufend unkooperativ verhalten, habe die Zeugen und Mitarbeiter beleidigt und bedroht. Gegenüber den aufnehmenden Beamten verhielt sich der Mann ebenfalls verbal aggressiv und konnte sich zudem nicht ausweisen. Die Männer wurden für weitere polizeiliche Maßnahmen der Wache zugeführt. Der 47-jährige Tatverdächtige, der in Hildesheim wohnhaft ist, wurde anschließend entlassen. Hingegen blieb der 25- jährige Tatverdächtige, der bei der Tatausführung ein Einhandmesser bei sich geführt haben soll, im Polizeigewahrsam. Aufgrund der ermittelten Erkenntnisse und dem Umstand, dass er in dem Bundesgebiet keinen festen Wohnsitz hat, wurde durch die Staatsanwaltschaft Hildesheim Untersuchungshaft beantragt, der seitens des Amtsgerichts Hildesheim antragsgemäß erlassen wurde.

Am gestrigen Nachmittag, 10.08.2023, fand die richterliche Vorführung und Verkündung des Haftbefehls statt. Der Tatverdächtige sitzt seitdem in Untersuchungshaft.

Presseanfragen werden ausschließlich von der Pressestelle der Staatsanwaltschaft Hildesheim beantwortet.

