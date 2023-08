Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sachbeschädigung an Pkw in Bockenem - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

BOCKENEM (ste) - Im Tatzeitraum vom 09.08.2023, gegen 23:50 Uhr, bis zum 10.08.2023, gegen 10:20 Uhr, ist es Am Lappenberg in 31167 Bockenem zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw gekommen. Ein bislang unbekannter Täter hat mit einem Gegenstand die Heckscheibe des geparkten VW Golf eingeschlagen. Es entsteht ein Sachschaden in Höhe von ca. 500EUR. Die Polizei bittet Zeugen sich beim Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth unter der Telefonnummer 05063/9010 zu melden.

