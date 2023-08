POL-HI: Polizeibeamte kontrollieren E-Scooter und deren Fahrer

Hildesheim (ots) - Borum, Südring.(lü) Am 09.08.2023, wurde in der Zeit zwischen 18.45 Uhr und 19.50 Uhr der rote Pkw Ford Fiesta einer 63-jährigern Borsumerin mit einem Gegenstand an der linken Fahrzeugseite zerkratzt. Der Schaden am Fahrzeug wird auf ca. 3000,-Euro geschätzt. Zeugen, die in diesem Zeitraum etwas verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten sich ...

mehr