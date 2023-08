Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Diebstahl im Gewerbegebiet in Limmer

Hildesheim (ots)

Alfeld OT Limmer - (rob) In der Zeit von Samstag, 05.08.2023, 15:00 Uhr und Dienstag 08.08.2023, 10:45 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Firmengebäude in der Zeissstraße in Alfeld. Die unbekannten Täter entwendeten dabei unter anderem einen Aufsitzrasenmäher und ein Notstromaggregat. Es entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang Beobachtungen auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge in dem Bereich gemacht haben, werden gebeten sich an die Polizei Alfeld, Tel. 05181-80730, zu wenden.

