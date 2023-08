Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Diebstahl diverser Werkzeugmaschinen

Hildesheim (ots)

Algermissen - Lühnde (tko) Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht vom 08.08.2023 auf den 09.08.2023 aus der Grundschule in Lühnde Werkzeugmaschinen im Wert von ca. 2300 Euro. In der Schule werden zurzeit Renovierungsarbeiten durchgeführt. Die Werkzeuge waren über Nacht in einem Raum der Schule gelagert. Die bisher unbekannten Täter gelangten in der Zeit zwischen 19.15 Uhr und 07.00 Uhr durch eine unverschlossene Tür in das Schulgebäude und entwendeten u. a. Bohrmaschinen, Bohrhammer, Bohrschrauber und Sägen.

Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066/9850 in Verbindung zu setzen.

