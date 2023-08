POL-HI: Einbrecher ertappt

Hildesheim (ots) - Sarstedt / Giesen - Groß Förste (tko) In der Zeit von Montag, 07.08.2023, 20.00 Uhr, bis Dienstag, 08.08.2023, 07.25 Uhr, kam es zu einem Einbruch in die Kindertagesstätte in der Weichsstraße in Sarstedt. Die unbekannten Täter drangen durch ein Fenster in das Gebäude ein und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Diebesgut. Entwendet wurde eine ...

