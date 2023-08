Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf nach Ladendiebstahl

Hildesheim (ots)

Sarstedt (tko) Am 09.08.2023, gegen 17.20 Uhr, kam es in einem Einkaufsmarkt in der Hildesheimer Straße zu einem Ladendiebstahl durch drei Täter, der von zwei bisher unbekannten Zeuginnen beobachtet wurde. Zwei der Täter lenkten einen Mitarbeiter des Marktes ab, während der dritte Täter eine bisher unbekannte Zahl an E-Zigaretten entwendete. Die drei Täter flüchteten vom Tatort, konnten von den eingesetzten Funkstreifenwagenbesatzungen aber in Tatortnähe gestellt werden. Das Diebesgut hatten sie nicht dabei und konnte auch nicht aufgefunden werden. Zeugen, insbesondere die zwei Zeuginnen aus dem Einkaufsmarkt, werden gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066/9850 in Verbindung zu setzen.

