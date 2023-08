Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf nach vollendetem und versuchtem Einbruch in Einfamilienhäuser

Hildesheim (ots)

Algermissen, In den Dorfäckern (ame) - Am 10.08.2023 kam es in der Zeit zwischen 09:00 Uhr und 17:30 Uhr zu einem versuchten und einem vollendeten Einbruchdiebstahl in Einfamilienhäuser. Unbekannte Täter versuchten in ein Einfamilienhaus mittels Hebelwerkzeug einzubrechen. Die Sicherheitstüren auf der Rückseite des Objekts hielten Stand und verhinderten die weitere Tat. Beim Nachbarn gelang es der Täterschaft jedoch eine Tür aufzubrechen und das Objekt zu betreten. Mindestens Schmuck und 1500 Euro in bar wurden entwendet. An den tatbetroffenen Türen entstand ein Sachschaden im unteren dreistelligen Bereich. Zeugen, die in dem Zeitraum etwas beobachtet haben oder Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt, unter der Telefonnummer 05066 / 985-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell