Polizei Wuppertal

POL-W: W - Unfall auf Carnaper Straße - Zwei Personen leicht verletzt und hoher Sachschaden

Wuppertal (ots)

Heute Morgen (23.08.2023, gegen 08:20 Uhr) kam es auf einer Kreuzung der Carnaper Straße zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem eine Person leichte Verletzungen erlitt. Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein 74-Jähriger in seinem Citroen auf der Hatzfelder Straße in Richtung Carnaper Straße. Als er in den Kreuzungsbereich kam, kollidierte er mit dem Mercedes eines 46-Jährigen. Dieser war zuvor auf der Carnaper Straße in Richtung Autobahnauffahrt unterwegs. Beide erlitten leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten sie in Krankenhäuser. Es entstand ein Sachschaden von circa 20.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Aufgrund dessen kam es über einen längeren Zeitraum zu starken Beeinträchtigungen des Verkehrs. (rb)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell