POL-LIP: Kreis Lippe. Friedlicher "Vatertag" in Lippe.

Viele Lipperinnen und Lipper nutzten das gute Wetter am gestrigen Feiertag für Ausflüge, wie in den letzten Jahren blieb es dabei im Kreisgebiet friedlich.

Auf dem Regenstorplatz in Lemgo kamen rund 400 Feiernde zusammen, ansonsten waren die Menschen in kleineren Gruppen an beliebten Ausflugszielen in ganz Lippe unterwegs. Wenige Ruhestörungen wurden gemeldet. Auf dem Regenstorplatz kam es später am Abend zu einer Auseinandersetzung, bei der ein 21-Jähriger durch eine geworfene Flasche verletzt wurde. Die die Polizei beendete die Streitigkeiten mit mehreren Platzverweisen.

Vereinzelt stellten die Einsatzkräfte Alkoholverstöße im Straßenverkehr fest. Nennenswert ist hier eine Verkehrsunfallflucht in Lemgo. Ein 23-Jähriger nahm in der Hamelner Straße einer 53-jährigen Autofahrerin mit seinem Seat die Vorfahrt, kollidierte mit ihrem Wagen und flüchtete anschließend. Es blieb beim Sachschaden. Polizeibeamte konnten den Flüchtigen wenig später ausfindig machen und anhalten. Er stand augenscheinlich unter Alkoholeinfluss. Eine Blutprobe wurde veranlasst und eine Strafanzeige gefertigt.

