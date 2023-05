POL-LIP: Lügde. Dieb klaut Schmuck.

Lippe (ots) - Unbekannte stahlen in der Nacht von Sonntag auf Montag (14./15.05.2023) Werkzeuge von der Ladefläche eines LKWs, der in einer Hofeinfahrt in der Straße "Unterm Fleck" geparkt war. Zur Beute gehören zwei Stromerzeuger, drei Rüttelplatten, eine Schlagbohrmaschine und eine Steinsäge. Wer Hinweise auf den Verbleib des Diebesguts geben kann, oder Verdächtiges in dem Zusammenhang beobachtet hat, informiert ...

