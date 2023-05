POL-LIP: Schieder-Schwalenberg. Werkzeug aus LKW gestohlen.

Lippe (ots) - Am Montag (15.05.2023) kam es in Nalhof zu gleich zwei Verkehrsunfällen, bei denen Autos von der Straße abkamen und mit Bäumen kollidierten. Gegen 7:25 Uhr fuhr ein 33-Jähriger aus Bohmte auf der Nalhofstraße in Richtung Barntrup, als er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen Mercedes verlor und gegen zwei Bäume am rechten Straßenrand prallte. Dabei wurde er leicht verletzt und ...

