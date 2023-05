Polizei Lippe

POL-LIP: Extertal-Nalhof. Zwei Alleinunfälle.

Lippe (ots)

Am Montag (15.05.2023) kam es in Nalhof zu gleich zwei Verkehrsunfällen, bei denen Autos von der Straße abkamen und mit Bäumen kollidierten. Gegen 7:25 Uhr fuhr ein 33-Jähriger aus Bohmte auf der Nalhofstraße in Richtung Barntrup, als er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen Mercedes verlor und gegen zwei Bäume am rechten Straßenrand prallte. Dabei wurde er leicht verletzt und zur Behandlung ins Klinikum gebracht. Es entstand ein Sachschaden von geschätzt 10 000 Euro.

Am Nachmittag verunfallte auf der Nalhofstraße eine 61-jährige Extertalerin, die in Richtung Bösingfeld unterwegs war. Die Autofahrerin kam mit ihrem Skoda nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr gegen einen Baum. Zeugen waren bei diesem Unfall schnell zur Stelle und versorgten die schwer verletzte Frau bis zum Eintreffen der Rettungskräfte. Sie wurde ins Klinikum gebracht. Der Sachschaden wird auf 12 500 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell