Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Unbekannte zerstören Schaufensterscheibe

Mudersbach (ots)

Zwischen Samstag, den 22.07., ca. 22 Uhr bis Sonntag, 23.07.2023, ca. 17:50 Uhr zerstörten Unbekannte eine von insgesamt drei Schaufensterscheiben eines Hauses in der Adolfstraße in Mudersbach Niederschelderhütte. Die Polizei ermittelt derzeit wegen Sachbeschädigung und bittet um Mithilfe. Wer kann Angaben zur Tat oder Tätern machen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Betzdorf unter 02741 - 926 0.

