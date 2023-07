POL-PDNR: Kontrollmaßnahmen am Bahnhof Altenkirchen

Helmenzen (ots) - Am Montag, 24.07.2023, ereignete sich in Helmenzen, Bornenweg, ein Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen stieß im Laufe des Tages ein bislang unbekannter Fahrzeugführer gegen eine Straßenlaterne. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Laterne wurde durch den Anstoß beschädigt. Die Polizei Altenkirchen bittet um sachdienliche Hinweise. Rückfragen bitte an: ...

