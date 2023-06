Polizei Lippe

POL-LIP: Leopoldshöhe. Dieb gelangt durch offenstehende Tür in Wohnung.

Lippe (ots)

Am Montagnachmittag (19.06.2023) zwischen 16:30 und 17:00 Uhr drang ein unbekannter Täter durch eine offenstehende Terrassentür in eine Erdgeschosswohnung in der Lessingstraße ein und stahl Goldringe im mittleren dreistelligen Wert. Die Bewohnerin befand sich zu diesem Zeitpunkt im Garten. Zeugen, die verdächtige Aktivitäten beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 5 unter der Nummer 05222 98180 zu melden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell