Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Diebstahl aus Juweliergeschäft - Polizei sucht Zeugen.

Lippe (ots)

Am Montagmorgen (19.06.2023; 10:40 Uhr) entwendete ein unbekannter Mann aus einem Juwelierladen in der Langen Straße eine hochwertige Goldkette. Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: männlich, mittleres Alter, normale Statur mit ausladendem Gesäß, 1,70 - 1,80 m groß, dunkle Haare und Bart, Tätowierungen an beiden Unterarmen, blass-rosa Hemd mit Muster, schwarze Hose und schwarze Schuhe, spricht gebrochenes Deutsch. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten sich beim Kriminalkommissariat 5 unter 05222 98180 zu melden.

