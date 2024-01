Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Amtzell / A96

Ersatzrad fällt während der Fahrt ab - Unfall

Während der Fahrt hat sich am Montagnachmittag auf der A96 zwischen den Anschlussstellen Wangen-West und Wangen-Nord das Ersatzrad eines Wohnmobils von dessen Rückwand gelöst. Das Rad schleuderte in der Folge gegen einen hinterherfahrenden Pkw und richtete dort hauptsächlich im Bereich der Windschutzscheibe einen Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro an. Der Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt, der Verursacher bemerkte den Vorfall und hielt ebenfalls an.

Kißlegg / A 96

Polizei ermittelt nach Kontrolle wegen Verstoß gegen das Waffengesetz

Mehrere verbotene Waffen griffbereit im Fahrzeug hatte ein 20 Jahre alter Autofahrer, den Beamte der Verkehrspolizei am Montagnachmittag auf der A 96 im Bereich Kißlegg stoppten. Nachdem die Beamten eine Pistole in der Fahrertüre bemerkten, sprachen sie die Fahrzeuginsassen aus dem Pkw und durchsuchten diesen. Dabei stellten die Polizisten eine Soft-Air-Waffe ohne Bezeichnung, einen Gummiknüppel mit Eisenkern und Reizstoffsprühgerät sicher. Gegen den 20-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet. Er musste zur Sicherung des Verfahrens einen dreistelligen Euro-Betrag hinterlegen.

Aichstetten / A 96

Autofahrer kommt von Fahrbahn ab

Auf etwa 40.000 Euro wird der Sachschaden beziffert, den ein 49 Jahre alter Kia-Fahrer am Montagvormittag auf der A 96 zwischen den Anschlussstellen Aichstetten und Leutkirch-West bei einem Verkehrsunfall verursacht hat. Der Autofahrer kam aus noch unklaren Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit mehreren Leitplanken. Der Kia war in der Folge nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der 49-Jährige blieb glücklicherweise unverletzt.

A 96 / Argentalbrücke

Geschwindigkeitsmessung wegen Glättegefahr - jedes zehnte Fahrzeug zu schnell unterwegs

Jedes zehnte Fahrzeug war am Sonntag trotz Glättegefahr zu schnell auf der A 96 im Bereich Argental unterwegs, die Fahrer verstießen damit gegen die bestehende Beschilderung. Die Bilanz der Geschwindigkeitsmessung der Verkehrspolizei Kißlegg fällt ernüchternd aus: Einhundert Verkehrsteilnehmer hielten sich nicht an die witterungsbedingte Geschwindigkeitsbeschränkung auf 120 km/h und müssen nun mit einem Bußgeld sowie teils einem Fahrverbot rechnen. Unrühmlicher Spitzenreiter war ein BMW-Fahrer, der die Geschwindigkeitsbegrenzung auf der Stahlbrücke gänzlich ignoriert hat und mit knapp über 170 km/h unterwegs war.

Ravensburg

Betrunken zwei Verkehrsinseln überfahren - Autofahrer wird zuhause von Beamten aufgegriffen

Gleich zwei Verkehrsinseln hat nach bisherigen Erkenntnissen ein alkoholisierter Autofahrer am Montagmorgen in der Friedrichshafener Straße überfahren und dabei einen Sachschaden in Höhe von rund 2.500 Euro angerichtet. Zeugen hatten zunächst den ersten Verkehrsunfall gemeldet, bei dem ein Autofahrer über eine Verkehrsinsel gefahren war, wobei die Airbags des Wagens auslösten und die Stoßstange liegen blieb. Im weiteren Straßenverlauf stellten die Polizisten danach eine weitere beschädigte Verkehrsinsel sowie den Unfallwagen fest, an dem ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 8.000 Euro entstanden war. Der Unfallfahrer schlief indes zuhause. Er wurde von den Beamten geweckt und musste in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben, zudem wurde sein Führerschein beschlagnahmt. Auf den 29-Jährigen kommt nun eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs zu. Zeugen, die die beiden Unfälle oder die Alkoholfahrt des Mannes beobachtet haben, werden im Zusammenhang mit den Ermittlungen gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 beim Polizeirevier Ravensburg zu melden.

Ravensburg

Alkohol am Steuer

Knapp über 1,1 Promille zeigte der Alkoholvortest bei einem 32-jährigen Autofahrer an, der am Montagmorgen in der Straße "Am Alten Gaswerk" in eine Polizeikontrolle geraten ist. In der Folge musste der Mann in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben, zudem wurde durch die Beamten sein Führerschein beschlagnahmt und ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

Wangen im Allgäu

Bei Kontrolle Drogen gefunden

Bei einer Personenkontrolle im Bereich des Bahnhofs haben Beamte des Polizeireviers Wangen im Allgäu am Montagabend mehrere Gramm Marihuana sichergestellt. Ein junger Mann hatte sich bei der Vorbeifahrt des Streifenwagens auffällig verhalten und so die Aufmerksamkeit der Beamten auf sich gezogen. Nachdem die Polizisten bei dem Verdächtigen einen Joint und entsprechende Zubereitungsutensilien auffanden, wurden sie auch im Nahbereich fündig. Dort hatte der 21-Jährige ein Grip-Tütchen mit dem übrigen Betäubungsmittel versteckt. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Aulendorf

Geparktem Auto aufgefahren - wirtschaftlicher Totalschaden

Wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von insgesamt rund 20.000 Euro entstand gleich an beiden Pkw bei einem Auffahrunfall am Sonntagabend in der Zollenreuter Straße. Eine 56 Jahre alte Hyundai-Lenkerin übersah offensichtlich einen am Fahrbahnrand geparkten VW und fuhr wuchtig auf diesen auf. Glücklicherweise blieb die Frau unverletzt.

Weingarten

In Lagerhalle eingebrochen

Unbekannte sind zwischen Freitagabend und Montagmorgen in das Kellerabteil einer Lagerhalle in der Sauterleutestraße eingebrochen. Die Täter überstiegen einen Zaun und verschafften sich gewaltsam über ein Metalltor Zutritt zu dem Gebäude. Über etwaiges Diebesgut oder die Höhe des entstandenen Sachschadens liegen bislang keine Erkenntnisse vor. Personen, die im Zusammenhang mit dem Einbruch verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-6666 auf dem Polizeirevier Weingarten zu melden.

